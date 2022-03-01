«Кабмин упростил ввоз гуманитарной помощи из-за границы», – Верещук

Кабинет министров Украины принял решение, которым упростил ввоз гуманитарной помощи из-за границы.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Несколько минут назад на заседании Кабмина было принято очень важное решение об упрощении ввоза гуманитарной помощи из-за границы. С завтрашнего дня необходима только декларация на самой таможне. Больше никаких бюрократических задержек или предохранителей, только декларирование на таможне. Вписали, что везете и едете, помогаете людям. Спасибо членам Правительства за конструктивное решение, а волонтерам и нашим западным партнерам – за поддержку. Работаем. Победа будет за нами!», – говорится в сообщении.