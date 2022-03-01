«Даже в условиях военного положения можно пройти МСЭК и получить группу инвалидности», – мэр Николаева Сенкевич

Несмотря на то, что Украина живет в условиях военного положения, в Николаеве работает Медико-социальная экспертная комиссия, по результатам похождения которой, можно получить группу инвалидности.

Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Медико-социальная экспертная комиссия в Николаеве работает. Даже в условиях военного положения можно ее пройти и по ее результатам получить группу инвалидности. Для этого нужна декларация с семейным врачом. Он оформляет письмо на МСЭК. Далее назначается время для выезда пациента. Если человек подается повторно, есть возможность пройти комиссию заочно, без личного присутствия», - сообщил Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что врачи напомнили жителям Николаева, что в городе есть все вакцины для плановых прививок.