«Важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас»: Президент Зеленский пригласил в Украину Папу Римского

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Франциска посетить Украину.

Об этом Глава государства сообщил в своем традиционном видеообращении.

- Утром (22 марта, - ПН) говорил с Его Святейшеством Папой Франциском о поиске мира для Украины, для нашего государства, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города. Поблагодарил Его Святейшество за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это самое ответственное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца, - сообщил Владимир Зеленский.