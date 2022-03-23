Список аптек, работающих 23 марта в Николаевской области

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23.03.2022 09:33

Опубликован перечень аптечных заведений, работающих в Николаевской области 19 марта.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт