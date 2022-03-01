В Украине ввели ежедневный контроль за ростом цен на социально значимые товары и продукты

Госпродпотребслужба Украины ввела ежедневный мониторинг на социально значимые продукты и товары. В то же время решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию,

В перечень таких товаров вошли:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко;

масло сливочное;

сметана;

яйца куриные;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол (раствор 96%);

нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;

антибактериальные лекарственные средства отечественные;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельное топливо;

газ сжиженный для автомобилей.

С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране.