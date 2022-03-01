В Украине ввели ежедневный контроль за ростом цен на социально значимые товары и продукты

Госпродпотребслужба Украины ввела ежедневный мониторинг на социально значимые продукты и товары. В то же время решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию,
В перечень таких товаров вошли:
мука пшеничная;
макаронные изделия;
батон;
хлеб;
крупа гречневая;
крупа овсяная;
свинина;
говядина;
птица (тушки куриные);
молоко;
масло сливочное;
сметана;
яйца куриные;
масло подсолнечное;
сахар кристаллический;
капуста белокочанная;
лук репчатый;
свекла;
морковь;
картофель;
этанол (раствор 96%);
нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
антибактериальные лекарственные средства отечественные;
бензин (марки А-92, А-95);
дизельное топливо;
газ сжиженный для автомобилей.
С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране.