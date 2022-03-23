Во Львовской области задержали мужин, которые подделывали документы для незаконного пересечения границы

Четверо граждан Украины призывного возраста - трое жителей Черниговской области, а также житель Харьковщины, разоблачены военнослужащими Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины на пункте пропуска «Краковец-Корчева».

Об этом сообщает МВС.

Мужчины пытались пересечь границу с Польшей, предъявив документы, которые имели признаки подлога.

Выяснилось, что поддельные документы жителям Черниговщины и Харьковщины передал 30-летний житель Волынской области, а к их изготовлению причастен 21-летний львовянин.

За эту «услугу» каждый из мужчин передал злоумышленникам 4 тысячи долларов.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленников бланки документов, оргтехнику, с помощью которой они производились, денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства.

Напомним, что ранее в Одесской области задержали афериста, который незаконно переводил уклонистов через границу.