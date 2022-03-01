Польша обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов

Польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Об этом заявил представитель Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Станислав Жарын, передает ВВС.

Агентство просит выдворить россиян с территории Польши «в связи с политикой России в отношении Республики Польша и ее союзников, а также с учетом российской агрессии против Украины».

«Деятельность выявленных сотрудников спецслужб и сотрудничающих с ними лиц служит реализации российских разведывательных проектов, направленных на стабильность Республики Польша и ее партнеров на международной арене, и представляет угрозу интересам и безопасности Польши», - говорится в заявлении ABW.

Среди людей, фигурирующих в заявлении, - сотрудник российских спецслужб, который связан с неким гражданином Польши, задержанным 17 марта этого года по подозрению в шпионаже.

Ожидается, что решение о высылке российских дипломатов может быть принято уже в среду до конца дня.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в польский МИД.

«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД. Сообщения польских СМИ о высылке дипломатов оставляем без комментариев», - сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

По информации на сайте посольства России в Варшаве, на данный момент в Польше работают 60 российских дипломатов.

Напомним, что ранее на Волыни контрразведка СБУ задержала белорусского шпиона.