«Необходимо для экономики страны и для обеспечения обороноспособности»: Ким призвал николаевцев и бизнес вернуться по возможности к работе

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал города и села по возможности возвращаться к активной жизни, чтобы бизнес работал на экономику страны.

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что это необходимо в том числе и для обеспечения обороноспособности. Для этого государство предприняло ряд важных шагов, а именно:

- кредит под 0% для любого бизнеса в течение действия военного положения и месяц после его завершения. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Увеличена максимальная сумма кредита до 60 миллионов гривен;

- поддержка трудоустройства внутри перемещенных лиц - 6,5 тысяч гривен получат работодатели на компенсацию зарплаты трудоустроенных внутриперемещенных лиц;

- не будут проводиться плановые и внеплановые проверки бизнеса во время военного положения. Это позволит обеспечить стабильную работу предприятий; - дерегуляция бизнеса

Теперь декларацию можно подать физически – через ЦНАП, или онлайн – через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал Действие. (Раньше в Украине было 600 разных разрешений, сейчас в 50. Это опасные производства)

- єПідтримка:

Помощь тем оказавшимся без работы украинцам в регионах происходят активные боевые действия. Наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также ФЛП всех групп могут получить одноразовую выплату 6 500 гривен от государства.

– государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности предприятиям с земельным банком до 10 тысяч га. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы кредита.

- начата работа по перемещению производственных мощностей предприятий с территорий, где есть угроза боевых действий на безопасные территории. Подано 1 тысяча заявок. Уже перемещено около 50, из которых 18 – работают.

В частности, он обратился ко всем предпринимателям Николаевщины с просьбой возобновить работу, если такая возможность имеется. Это же касается малого и среднего бизнеса.

Также он попросил всех активно пользовать бизнес-услугами, так как этим николаевцы внесут важный вклад в восстановление экономики страны.