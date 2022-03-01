Компания «Дарница» получила право производить препарат для лечения Covid-19

Украинская фармацевтическая компания Дарница выиграла конкурс по разработке и изготовлению перорального препарата Pfizer против Covid-19.

Об этом сообщил Минздрав.

Известно, что компания подписала соглашение на получение лицензии в мае 2022 года.

«Таким образом, украинская фармацевтическая компания может производить и поставлять вышеуказанные лекарства в 95 стран мира с низким и средним уровнем дохода, в частности в Украину», - сказано в сообщении.

Пероральное лечение, разработанное Pfizer, предназначено в основном для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, имеющих высокий риск осложнений. Ото также применяется для предотвращения ухудшения и перехода заболевания с легкой степени тяжести на среднюю тяжесть, а также во избежание госпитализации.

Напомним, что ранее Украина получила 135 тысяч курсов препарата «Молнупиравир» для лечения Covid-19