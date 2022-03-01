В Украине водителям легковушек разрешили водить грузовики без соответствующей категории

Кабинет Министров Украины разрешил водителям легковых автомобилей водить грузовики, не имея соответственной категории в водительском удостоверении.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

В документе вводятся изменения в постановление от марта 2022 года № 184 «Некоторые вопросы допуска водителей к управлению транспортными средствами». Его дополняют пунктом:

«Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В».

Напомним, в Николаеве мужчина ехал на автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения.