Беларусь высылает 12 украинских дипломатов

Беларусь «предложила» 12 украинским дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Республика позволит остаться только послу и еще четырем работникам.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«В течение нескольких лет были зарегистрированы многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Беларусью. Дошло до того, что украинские власти начали вмешиваться во внутренние дела Беларуси», - заявили в МИД Беларуси.

В свою очередь пресс секретарь МИД Украины Олег Николенко добавил, что консульство Украины в Бресте закроется.

«Мы рассматриваем следующие действия Беларуси как очередной, ничем не спровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без надлежащего ответа, про который мы уведомим дополнительно. После отъезда некоторых украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в уменьшенном составе во главе с послом Игоря Кизимом».

Напомним, что ранее Польша обвинила в шпионаже 45 российских дипломатов.