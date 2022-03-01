Польша высылает 45 российских дипломатов, которых ранее обвинила в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) обратилось в Министерство иностранных дел Польши с просьбой выслать из страны 45 российских дипломатов.

Об этом сообщает DW.

Известно, что ранее Польша обвинила российских дипломатов в шпионаже, которые работали на спецслужбы рф «под прикрытием дипломатической работы».

«В связи с политикой россии в отношении Республики Польша и ее союзников, а также на фоне агрессии россии против Украины, глава агентства просит выслать указанных лиц с территории Республики Польша», - заявил представитель службы.

Агентство также сообщило, что был задержан гражданин Польши по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб. Подозреваемый имел доступ в городские архивы.

Напомним, что ранее Президент Польши сравнил путина с Гитлером, а военных российской армии - с эсэсовцами.