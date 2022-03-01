Винница передала Николаеву продукты длительного хранения, детское питание и средства гигиены

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город приехала гуманитарная помощь из Винницы.

Об это он сообщил в Телеграмм.

Винница передала продукты длительного хранения, детское питание, средства гигиены для взрослых и детей более 5 тонн груза.

"Спасибо своему коллеге Сергею Моргунову и всему обществу города Винница за помощь Николаеву. Для нас она очень важна", - написал Сенкевич.

Также мэр отметил, что если у кого-то есть возможность оказать гуманитарную помощь Николаеву, обращайтесь по номерам (WhatsApp, Viber, Telegram):

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

Если же есть грузовой транспорт и готовность помочь с доставкой в ​​Николаев гуманитарных грузов:

+38 093 333 3023 Александр