Список работающих аптек на Николаевщине 24 марта

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24.03.2022 09:17

По состоянию на 08:30 четверга, 24 марта, в Николаеве и области работает 72 аптека.

Список аптечных заведений опубликовала Николаевская ОГА.

Николаевцам напоминают, что аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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