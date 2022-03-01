В Николаеве на маршруты вышло около 130 единиц коммунального и частного транспорта

В четверг, 24 марта, в Николаева на линии вышел коммунальный транспорт.
Об этом сообщает Николаевский горсовет.
Маршруты троллейбусов:
3-я Военная – микрорайон Намыв (с берегом);
№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом);
№4 станция «Николаев-Грузовой» - м/н Намыв (с берегом).
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
№6 (Промзона – Центральный рынок).
№11 Центральный рынок - 10-я Военная.
Электротранспорт работает до 18:00.
Автобусы
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района)
6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет)
Парк Победы - микрорайон Терновка
Частные перевозчики
№3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 51, 53, 75, 82, 83, 86, 89
Мэр отметил, что в общей сложности по городу курсирует около 130 единиц транспорта.
Также отмечается, что ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay, а график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.