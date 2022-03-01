В Николаеве на маршруты вышло около 130 единиц коммунального и частного транспорта

В четверг, 24 марта, в Николаева на линии вышел коммунальный транспорт.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Маршруты троллейбусов:

3-я Военная – микрорайон Намыв (с берегом); №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом); №4 станция «Николаев-Грузовой» - м/н Намыв (с берегом).

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); №6 (Промзона – Центральный рынок). №11 Центральный рынок - 10-я Военная.

Электротранспорт работает до 18:00.

Автобусы

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района) 6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет) Парк Победы - микрорайон Терновка

Частные перевозчики

№3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 51, 53, 75, 82, 83, 86, 89

Мэр отметил, что в общей сложности по городу курсирует около 130 единиц транспорта.

Также отмечается, что ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay, а график движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.