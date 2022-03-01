Волонтеры из Германии передали в гуманитарный штаб Домбровской помощь для николаевцев и их детей

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что волонтеры из города Траунройт в Германии передали в ее штаб гуманитарную помощь.

Об этом она рассказала в Телеграмм.

В частности, волонтеры передали помощь для взрослых, детей с инвалидностью, детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, малообеспеченных и многодетных семей, детей, чьи родители участвуют в защите нашего государства.

«Уже скоро мы получим очередной гуманитарный груз с средствами детской гигиены, детскими смесями, соками, фруктовыми пюре, лекарствами для деток и другими средствами ухода. Наша команда, а также сотни николаевцев благодарны всем, кто помогает нам с гуманитарной помощью! Вокруг столько добрых людей! Гуманитарную помощь везут со всех стран Европы! Спасибо, друзья!» - написала она.



