Мэр Сенкевич заявил, что после бомбежки города и гибели гражданских у николаевцев не осталось «особых чувств к россии»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что до вторжения россии на территорию Украины 24 февраля многие горожане испытывали теплые чувства к россии, но сейчас ситуация совершенно другая.

Об этом он рассказал в интервью «Главком».

«Многие в Николаеве испытывали какие-то особые чувства к России как к стране, которая олицетворяла собой Советский союз, а все лучшее, что было в Николаеве сделано, как раз сделано во время советской власти. И многие говорили, что в Николаеве есть сепаратисты и так далее. В качестве доказательства этого – количество депутатов городского совета от разных пророссийских сил. Вот в нынешнем у нас – треть депутатов от ОПЗЖ. Видимо, Россия рассчитывала на то, что ее здесь будет кто-то с цветами встречать, но после падения первых бомб на город, когда начали гибнуть гражданские люди, думаю, в Николаеве не осталось ни одного человека, еще что-то хорошо чувствующего к России», - уверен Сенкевич.

Также он добавил, что местные депутаты от фракции ОПЗЖ после начала войны исчезли из эфиров, кто-то стал волонтерить, но все работают на победу Украины.

«Трудно сказать, перекрасились ли они, или пока просто притихли. Но могу сказать: сегодня здесь вообще нет никакой риторики о том, нужно ли сдавать город или договариваться, или нам просто «нужен мир». В городе сегодня все работают на победу, все благодарят ВСУ за то, что в Николаеве не ездит иностранная техника», - добавил он.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета исключили Невенчанного из фракции «ОПЗЖ»: «Нам не по пути с людьми, выступающими на стороне войны».

Также сообщалось, что во время военного положения в Украине запретили деятельность «ОПЗЖ», «Партии Шария», «Оппоблока» и ряда других партий, связанных с рф.