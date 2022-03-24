Ким заявил, что «сухой закон» ослабляют, чтобы заработал бизнес, но если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят

Глава Николаевской ОГВА Виталий Ким заявил, что послабления «сухого закона» вводятся для того, чтобы бизнес начинал работать. Поэтому он попросил отнестись к этому с полной ответственностью, иначе послабления отменят.

Об этом он рассказал в видеообращении 24 марта, передает «Преступности.НЕТ».

Виталий Ким отметил, что к ним поступает много писем от горожан с просьбой не отменять «сухой закон», который ввели еще в самом начале военных действий.

— Я надеюсь, что люди у нас с полной ответственностью отнесутся к этим послаблениям, потому что никто не отменяет комендантское время, жесткое пресечение за пьянство и тд. Это для того чтобы немного начинал работать бизнес. Если выходные покажут негативный результат, то мы опять запретим. Поэтому это шаг вперед, чтобы мы могли жить чуть свободнее, - сообщил он.

Напомним, что на Николаевщине с 18:00 28 февраля действует сухой закон. В связи с этим, проводились проверки бизнеса и отдельных незаконных точек продажи алкоголя. Например, в Николаеве полиция нагрянула на самогонную «точку» на Спасской и заставила вылить алкоголь. Также в Ингульском районе правоохранители задержали двух жителей Николаева. Мужчина и женщина распространяли алкоголь прямо из своего домовладения.

В Южноукраинске несколько человек отравились суррогатным алкоголем – две 19-летние девушки скончались.