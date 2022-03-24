За сутки в Николаевской области зафиксировали 228 новых случаев COVID-19

За сутки, 24 марта, позитивный результат на коронавирусную инфекцию получили 90 николаевцев и 138 жителей области.

Об этом сообщает Управление здравоохранения.

За все время пандемии в Николаеве зафиксировали 88 078 случаев COVID-19, по области – 151 006. Среди которых, выздоровели 219,3 тысячи, а от осложнений погибли 5592 человек.

На данный момент в Николаевской области болеет 8 796 человек, среди которых 5 356 человек – жители города Николаев.

На стационарном лечении сейчас находятся 26 людей: 17 из них - с подтверждённым диагнозом COVID-19, у 9 пациентов подозрение на недуг.