В Николаев доставили партию медикаментов из Германии

В Николаев прибыла новая партия лекарственных средств.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Спасибо Наталии Павлишиной Поляновской, которая организовала сбор помощи для нашего города. Спасибо Ammerland-Klinik за вашу поддержку! Мы всегда будем помнить и ценить ваше неравнодушие!», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что волонтеры уже доставили все медикаменты в Больницу скорой медицинской помощи и Городскую больницу №3.

Напомним, что ранее Минздрав запретил продажу почти 40 лекарственных средств, изготовленных в Беларуси – аналогичные производят украинские фармкомпании