Руководство ГСЧС и глава ОВА вручили награды николаевским спасателям за героическую работу во время войны

В четверг, 24 марта, Сергей Крук, Глава ГСЧС Украины, Виталий Ким, Глава Николаевской областной военной администрации и Максим Грицаенко, первый заместитель Председателя ГСЧС Украины вручили награды николаевским спасателям.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС.

«Учитывая высокий профессионализм, мужество, стойкость и отвагу при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, опасных событий, пожаров, которые возникают из-за бомбардировок и артиллерийских обстрелов области, Сергей Крук объявил досрочные и очередные специальные звания», - сказано в сообщении.

Офицерам вручили погоны, а также нагрудные знаки «За отвагу в чрезвычайных ситуациях». Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области также получили подарки.

В свою очередь, Глава Николаевской ОВА, Виталий Ким, выразил слова спасателям Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы и отметил, что коллектив достойно выполняет задания в таких сверхсложных условиях.

«Гордимся нашими отважными коллегами!», - добавили в сообщении.

Во время пребывания в Николаевской области глава ГСЧС Украины Сергей Крук обсудил актуальные вопросы с руководителем Николаевской ОВА Виталием Кимом. Говорили о работе спасателей, неотложных проблемах и путях их решения. Руководитель области принял участие в награждении личного состава, героически исполняющего свои служебные обязанности.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как их пиротехники проводят работы по разминированию районов Николаева от взрывоопасных предметов.