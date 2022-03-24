Верховная Рада поддержала законопроект об отмене экзаменов для абитуриентов в 2022 году

Верховная Рада Украины приняла Закон об отмене сдачи государственной итоговой аттестации, Внешнего независимого Оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в 2022 году.

Об этом сообщает Образовательный Центр Верховной Рады Украины.

«Война разрушила образовательный процесс, еще не успевший полноценно восстановиться после пандемии ковида. В таких условиях отмена ГНА, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания (состоят при поступлении в магистратуру) будет своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине», - сказано в сообщении.

Они акцентировали внимание на том, что экзамены отменяются только на 2022 год.

«Это вынужденное исключение, а не правило», - добавили они.

Они также отметили, что новый законопроект решает проблему безопасности, так от рук российских оккупантов повреждается гражданская инфраструктура, в том числе учебные заведения.

«Проведение ГНА, ВНО и т.д. лишний раз будет подвергать нашу молодежь опасности», - добавили они.

Напомним, что ранее Мэр Сенкевич заявил, что в оккупированных городах школьников могут оставить на второй год.