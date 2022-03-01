«Является гордостью и уникальной жемчужиной Украины»: Госпредприятие «Антонов» основало фонд для сбора средств на восстановление самолета «Мрія»

Государственное предприятие «Антонов» основало фонд возрождения транспортного самолета «Ан-225 Мрія», который был уничтожен на аэродроме Гостомель в результате нападения российских оккупантов.

Об этом предприятие сообщило в Facebook.

Предприятие заявило, что для восстановления «Мрії» есть необходимая конструкторская и научно-техническая документация, но не хватает денег.

«Мы предлагаем учредить международный фонд возрождения транспортного самолета «Ан-225 Мрія», – заявило ГП «Антонов».

Предприятие обратилось за финансовой поддержкой проекта к руководителям государств и правительств мира, авиапроизводителям, поставщикам, банкам и финансовым учреждениям и просто обычным людям.