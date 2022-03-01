В Николаеве разоблачили магазин на продаже суррогатного алкоголя

Николаевский областной варта разоблачила на продаже суррогатного алкоголя магазин на проспекте Богоявленском в Николаеве.

Об этом сообщает Николаевская областная варта.

Несмотря на то, что глава ОВА Виталий Ким объявил, что с целью поддержки предпринимательства в тестовом режиме и только по выходным дням официальные торговые точки смогут осуществлять продажу алкоголя - продажа суррогатного алкоголя не допускается.

«Суррогата была и будет запрещена всегда», - отметили в сообщении.

Они также отметили, что полиция зафиксировала нарушения и в дальнейшем будет решается вопрос привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что ранее Ким заявил, что «сухой закон» ослабляют, чтобы заработал бизнес, но если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят.