Гуманитарный штаб отправил помощь в Николаевскую и Херсонскую области

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24.03.2022 22:41

В Николаевскую и Херсонскую области отправили медикаменты, детское питание, продукты и средства личной гигиены.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Речь идет о Галицыновской территориальной громаде, селах Червоное и Петровка и город Херсон.

Помощь также получили производственные предприятия и бомбоубежища в отдельных районах. А медикаменты переданы в ТРО и отдельные воинские части.

Глава облсовета отметила, что гуманитарный штаб не забывает про людей пожилого возраста.

«Отправили продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной гигиены пенсионерам, прикованным к постели в связи с болезнью», - добавила она.

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