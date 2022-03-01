Гуманитарный штаб отправил помощь в Николаевскую и Херсонскую области

В Николаевскую и Херсонскую области отправили медикаменты, детское питание, продукты и средства личной гигиены.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Речь идет о Галицыновской территориальной громаде, селах Червоное и Петровка и город Херсон.

Помощь также получили производственные предприятия и бомбоубежища в отдельных районах. А медикаменты переданы в ТРО и отдельные воинские части.

Глава облсовета отметила, что гуманитарный штаб не забывает про людей пожилого возраста.