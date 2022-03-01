Гуманитарный штаб отправил помощь в Николаевскую и Херсонскую области

В Николаевскую и Херсонскую области отправили медикаменты, детское питание, продукты и средства личной гигиены.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
Речь идет о Галицыновской территориальной громаде, селах Червоное и Петровка и город Херсон.
Помощь также получили производственные предприятия и бомбоубежища в отдельных районах. А медикаменты переданы в ТРО и отдельные воинские части.
Глава облсовета отметила, что гуманитарный штаб не забывает про людей пожилого возраста.
«Отправили продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной гигиены пенсионерам, прикованным к постели в связи с болезнью», - добавила она.