Президент Украины Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале.

Также Президент присвоил аналогичные звания Буче, Ирпеню и Охтырке.

— Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звания героев миллионам наших людей. Именно вам всем, украинцам и украинкам, которые делают все, что могут, для нашей победы, для мира, там где вы есть. И я благодарен каждому из вас за месяц борьбы, - сказал Президент.