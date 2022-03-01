Президент Зеленский за мужество и самоотверженность наградил орденом и присвоил почетные звания семи медикам Николаевщины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом и присвоил почетные звания семи медикам Николаевской области.

Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.

За личное мужество и самоотверженность, весомый вклад в обеспечение предоставления высококвалифицированной медицинской помощи в условиях вооруженной агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины, Президент постановил наградить орденом «За мужество» ІІІ степени заведующего отделением реанимации и анестезиологии КНП Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи» Дмитрия Юрьевича Федоренко.

Почетное звание «Заслуженный врач Украины» глава государства присвоил директору КНП «Баштанская многопрофильная больница» Баштанского городского совета Алле Анатольевне Барсегян, директору коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи» Александру Евгеньевичу Демьянову, врачу-акушеру-гинекологу женской консультации № 1 КНП Николаевского городского совета «Родильный дом № 1» Людмиле Борисовне Чиняковой и врачу-неврологу КНП «Снигиревская городская больница» Снегиревского городского совета Валентину Михайловичу Шмыгальскому.

Тем временем почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Украины» Владимир Зеленский присвоил начальнику КНП «Николаевский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики» Оксане Юрьевне Баланской и сестре медицинской старшей отделения анестезиологии и интенсивной терапии КНП Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи» Анне Владимировне Ястребовой.