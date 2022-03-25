В Николаеве на маршруты вышли 135 единиц общественного транспорта

Утром 25 марта в Николаеве 135 единиц общественного транспорта вышли на маршруты.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом); – 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (с берегом); – №4 Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Трамваи:

– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); – №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); – №6 (Промзона – Центральный рынок); – №11 Центральный рынок - 10-я Военная.

Электротранспорт курсирует по городу до 18:00.

Коммунальные автобусы;

– 6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района); – 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет); – Парк Победы - мкрн Терновка.

Частные перевозчики: № 1, 2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 51, 53, 75, 82, 83, 86, 88, 89.

Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay. Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.