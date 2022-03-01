На Николаевщине запретили гражданским лицам во время военного положения посещать леса

В целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения реальной угрозы возникновения пожаров в лесах и минимизации их последствий на период действия военного положения в Николаевской области запрещено посещение лесов населением и въезд в них транспортных средств.

Соответствующее распоряжение от 24 марта №120-р подписал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщили в пресс-службе ОГА.

Так, на период действия правового режима военного положения запрещено посещение лесов населением и въезд в леса Николаевской области транспортных средств, за исключением лиц, которые в соответствии с действующим законодательством осуществляют исполнение своих служебных обязанностей по обеспечению обороны государства, национальной безопасности, охране правопорядка, выполнение лесохозяйственных мероприятий.

Начальникам районных военных администраций и постоянным лесопользователям поручено провести разъяснительную работу среди населения по запрету посещения лесов и въезду в них транспортных средств.