На нужды армии в Николаеве уже демонтировали около 50 билбордов и 10 киосков

На нужды армии в Николаеве демонтировали около 50 рекламных билбордов и 10 киосков.
Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал директор Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.
Как известно, 17 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города.
- Число демонтированных бордов приближается к 50 единицам. Мы полностью убрали борды на кольце на площади Победы. Мы убрали Пушкинское кольцо. Убрали перекрестки Чкалова и Садовая, Пограничная и Садовая, часть улиц Чкалова и Пограничная, - сказал Ермолаев.
Он также отметил, что в ближайшее время планируется демонтаж билбордов на кольце около городского автовокзала.
Параллельно с этим, в городе активно убирают МАФы.
- Убрали киски на площади Победы, в районе рынка на улице Крылова. Около 10 киосков убрали. Работы будут продолжаться, - рассказал директор департамента.
Однако Ермолаев отметил, что демонтаж МАФов осуществляется только в том случае, если там никто не работает.
- Киоски, в которых работают люди – мы не трогаем, - отметил чиновник.
Директор департамента финконтроля Николаевского горсовета добавил, что после демонтажа киоски и борды направляться на нужды армии.
- Убранные киоски мы либо отвозим на базу хранения и оттуда забирают военные. Или прямо с демонтажа они едут на передовую для укрепления блокпостов. С билбордами точно также, - резюмировал Ермолаев.