На нужды армии в Николаеве уже демонтировали около 50 билбордов и 10 киосков

На нужды армии в Николаеве демонтировали около 50 рекламных билбордов и 10 киосков.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал директор Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Как известно, 17 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города.

- Число демонтированных бордов приближается к 50 единицам. Мы полностью убрали борды на кольце на площади Победы. Мы убрали Пушкинское кольцо. Убрали перекрестки Чкалова и Садовая, Пограничная и Садовая, часть улиц Чкалова и Пограничная, - сказал Ермолаев.

Он также отметил, что в ближайшее время планируется демонтаж билбордов на кольце около городского автовокзала.

Параллельно с этим, в городе активно убирают МАФы.

- Убрали киски на площади Победы, в районе рынка на улице Крылова. Около 10 киосков убрали. Работы будут продолжаться, - рассказал директор департамента.

Однако Ермолаев отметил, что демонтаж МАФов осуществляется только в том случае, если там никто не работает.

- Киоски, в которых работают люди – мы не трогаем, - отметил чиновник.

Директор департамента финконтроля Николаевского горсовета добавил, что после демонтажа киоски и борды направляться на нужды армии.