Список аптек, работающих на Николаевщине 25 марта

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25.03.2022 10:51

Опубликован список аптечных заведений, которые работают в Николаевской области по состоянию на 25 марта.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Внимание! Аптека может закрыться в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт