Швейцария заморозила более $6 миллиардов российских активов

Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 миллиарда швейцарских франков или 6,17 миллиардов долларов США, которые включают ряд объектов недвижимости.

Об этом сообщает Reuters.

«С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, которые также предполагает Швейцария, вполне вероятно, что эта цифра будет расти», — отметил Старший чиновник Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Это включает в себя ряд объектов недвижимости в кантонах, которые служили туристическими курортами.

Отмечается, что до этого времени в SECO отказывались оценивать размеры активов, замороженных или потенциально подвергнутых санкциям, однако нейтральная страна начала принимать санкции Европейского Союза против россии из-за ее вторжения в Украину.

В то время они добавили, что эта сумма может возрасти.

Напомним, что ранее Франция заморозила 22 миллиарда евро активов Центробанка РФ.