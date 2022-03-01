Зеленский удостоил семерых военнослужащих звания «Герой Украины», пятерых из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» семи украинским военнослужащим.

Соответствующий указ №167/2022 опубликован на сайте Главы государства.

Военнослужащие отмечены высшей государственной наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. К сожалению, пятеро Героев удостоены этого звания посмертно:

- Апухтин Дмитрий Александрович – полковник (посмертно); - Амелин Артем Андреевич – старший солдат (посмертно); - Партала Станислав Юрьевич – лейтенант (посмертно); - Тимченко Александр Александрович – младший сержант (посмертно); - Чуприн Михаил Русланович – старший лейтенант (посмертно).

Также звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» удостоены:

- Громадский Евгений Олегович – лейтенант; - Жумабоев Мукимбой Юнусович – полковник.

По информации «Преступности.НЕТ», награжденные - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку.