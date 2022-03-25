В Украине запустили первый NFT-музей войны, вырученные средства с продаж пойдут на гуманитарные нужды

В Украине запустили NFT-музей войны, который поможет распространить правду о российских военных преступлениях в отношении украинцев.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров.

Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, которые может приобрести любой желающий. Вырученные средства будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек для Минцифры на гуманитарные нужды для Украины.

Перейти в виртуальный музей можно по этой ссылке.

Выпуск первой части коллекции NFT-произведений будет содержать произведения украинских художников. В следующие выпуски войдут произведения художников со всего мира, отобранные мировыми дизайнерами и художниками, среди которых Стефан Загмастер, Дэвид Карсон, Даниэль Ашрам.

«Весь мир должен знать о военных преступлениях России против Украины. Проект запустили Минцифра и украинское блокчейн-сообщество», - добавил Федоров.

Напомним, что ранее Epic Games направит весь доход от нового сезона в Fortnite на поддержку пострадавшим от войны в Украине.