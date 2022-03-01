Гуманитарный штаб Николаевщины отправил продукты и медикаменты в шесть населенных пунктов

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала о работе Гуманитарного штаба Николаевщины.

Об этом сообщается в Telegram областного совета.

«Очередной безумный день – продолжаем организовывать доставку, принимать и развозить гуманитарные грузы со всем необходимым. Отправили медикаменты, средства индивидуальной гигиены, продукты и детское питание. Передали лекарства мобильной амбулатории, батальонам территориальной обороны, Национальной гвардии и воинским частям», - отметила Замазеева.

Помощь оказали населенным пунктам: Себино, Пересадовка, Шевченково, Веснянской громаде, Новомарьевке, Сухому Еланцу.

Контакты благотворительного фонда «Світлі справи»: 0503181397, 0800300520, 0633060404.