Мэр Николаева предложил переименовать улицу Московскую в Мариупольскую – в честь героев обороны от оккупантов

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил переименовать улицу Московскую в Мариупольскую.

Об этом он сообщил во время эфира в социальных сетях.

Сенкевич напомнил, что Мариуполь защищает николаевская 36-я отдельная бригада морской пехоты.

- Если вы посмотрите, что происходит в Мариуполе, вы поймете, что у нас все хорошо, будем так говорить. Несмотря на то, что у нас есть погибшие и раненые, мы смотрим, как нацисты просто стирают Мариуполь с лица земли. Я был там осенью, мы ехали в Мариуполь перенимать опыт. Это был классный город, который начал развиваться после 2014 года, они потихоньку начали раскручивать город. Сегодня там просто десятки тысяч людей погибло, их хоронят просто во дворах.

- Защищает город наша славная 36-я бригада, полк Азов и еще несколько полков, которые находятся в окружении и никак не могут из него выйти. Много кто спрашивал о том, что у нас есть улица Московская. Сегодня говорил с людьми, чтобы выйти с идеей переименовать Московскую в Мариупольскую, - сказал Сенкевич.