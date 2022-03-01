В Николаеве на маршруты вышел коммунальный транспорт и «маршрутки» – электротранспорт курсирует до 18:00

В субботу, 26 марта, в Николаеве на линии вышел электротранспорт.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Маршруты троллейбусов:

3-я Военная – микрорайон Намыв (без берега); №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - м/н Намыв (с берегом); №4 станция «Николаев-Грузовой» - м/н Намыв (с берегом).

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);

№3 (ЧСЗ – 10-я Военная);

№6 (Промзона – Центральный рынок).

№11 Центральный рынок - 10-я Военная.

Электротранспорт работает до 18:00, когда последняя единица транспорта возвращается в депо.

Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.

Обновлено 09:26 Мэр Николаева добавил, что курсируют также и коммунальные автобусы:

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района) 6-я Слободская - микрорайон Кульбакино (самолет)

Частные перевозчики

№ 2, 3, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 47, 53, 61, 62, 75, 82, 86, 89

В целом по городу курсирует 123 единицы транспорта.