Ильюк заявил, что депутаты от «ОПЗЖ» в горсовете Николаева работают на благо города, а юридическим статусом фракции займутся после окончания войны

Глава фракции «Оппозиционный блок - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк рассказал, чем занимаются депутаты в условиях войны с россией и не собираются ли они самораспуститься, учитывая, что во время военного положения в Украине запретили деятельность оппозиционных партий.

Об этом Артем Ильюк рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Артема Ильюка сейчас нет времени, чтобы разбираться в юридических тонкостях существования фракции ОПЗЖ.

— Сейчас ни у кого нет времени разбираться в юридических тонкостях статуса фракции. Да и не до этого сейчас. Мне кажется, глупо думать об этом и играться в политику, когда на Николаев ежедневно падают бомбы. Разумеется, у меня есть свое мнение о запрете деятельности ряда партий на время военного положения. Но сейчас идет война. Есть куда более насущные вопросы для обсуждения. Будет мир – тогда будем разбираться. Все, что могу сказать по этой теме: запрет партии – это запрет не только депутатов, но и избирателей. У нас в Николаеве треть избирателей поддерживали ОПЗЖ. Я противник «коллективной ответственности». Если кто-то нарушил закон, работал против государства, то власть должна такого человека наказать по всей строгости военного времени, - заявил он.

Лидер фракции сообщил, что его команда депутатов продолжает работать на благо города и делает все необходимое для скорейшего наступления мира в Украине - помогают больницам, волонтерам, бойцам терробороны, солдатам из ВСУ. Также члены фракции организовали гуманитарную помощь для жителей Николаева.

— Команда, которая пришла со мной – это, в первую очередь, команда николаевцев. Мы как работали, так и продолжаем работать. Если нужно перечислить конкретно, кто, чем занят: Афанасьев, Медведев и Прудник взяли на себя закупку и доставку гуманитарки, Третяк также занимается гуманитарной помощью в рамках предприятия, где он работает. Трищанович организовала работу волонтерского центра в Корабельном районе, занимается как адресной помощью людям, так и питанием для больше тысячи военных. Бойченко, Дашевский, Транская, Моторная и Мазанко – заняты адресной помощью, доставкой продуктов нуждающимся в своих округах, да и по всему городу. Я и Артем Хачатуров занимаемся логистикой, медикаментами, закупкой и раздачей продуктов людям. Все это – основные направления. На днях, к примеру, удалось привезти помощь от моего бывшего коллеги по Раде из Ивано-Франковска. Плюс прямо сейчас работаем над организацией гуманитарки из Италии в Николаев. Попутно, конечно, охватываем и другие задачи. В соцсетях освещаем где-то треть от работы. Не у всех есть на это желание и время, но депутаты – публичные люди, нужно отчитываться о своей работе, - рассказал он.

Также политик считает, что во время войны нужно всем держаться вместе и давать отпор российской армии.

— Сейчас нужно держаться вместе и давать отпор российской армии. Очень точные слова есть в Библии: дом, разделившийся в себе, не устоит. Не время очередных дележек на «правильных», «неправильных», спорить о партиях, о языке или о чем-то еще. Я согласен с президентом: каждый из нас воин, воин на своем месте; и мы все отвечаем за нашу страну, - уверен Ильюк.

— Еще раз проговорю: партия – это не только депутаты. Кроме депутатов, есть те, кто остаются за кадром, непубличные люди, которые день и ночь работают с горожанами «в поле», они есть и в теробороне. Много новых людей появилось за месяц – активистов из микрорайонов, бизнесменов, которые жертвуют свои деньги, помогают с транспортом для развоза помощи по домам. Я каждому из них благодарен. И я очень горд за всю нашу большую команду – как много сил, энергии и своих личных ресурсов мы все сейчас отдаем ради победы Украины. Мы вместе защищаем свою землю и не отступим ни на шаг, - резюмировал он.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета исключили Невенчанного из фракции «ОПЗЖ»: «Нам не по пути с людьми, выступающими на стороне войны».

Отметим, что с началом войны в некоторых городах депутаты от фракции ОПЗЖ самораспустились. Например, в Херсонском горсовете такое решение приняли 16 марта, а 21 марта в Черноморском горсовете фракция ОПЗЖ самораспустилась и осудила агрессию РФ.