В Николаеве нужна помощь владельцев спецтехники для расчистки города

В Николаеве нужна помощь в виде спецтехники для расчистки города.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Наша коммунальная техника работает 24/7. Мы разбираем завалы, убираем мусор, притягиваем подбитую орковскую технику. Нам очень нужны три крана (желательно с большой грузоподъемностью), три экскаватора, три самосвала и два фронтальных погрузчика. Если есть и водители на них – супер. Технику мы заправим и дадим работу», – сообщил мэр.

Тех, кто может в этом помочь, просят писать советнику мэра Михаилу Талпе.