Зеленский наградил орденами и медалями 16 бойцов николаевской бригады морпехов – десятерых посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями военнослужащих морской пехоты, батальоны которых дислоцируются в Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ №169 от 25 марта 2022 года.

Зеленский наградил орденом за мужество ІІІ степени посмертно:

- главного сержанта Васильчука Дмитрия Анатольевича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

- младшего сержанта Доскоча Станислава Юрьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- матроса Иванова Атанаса Ангеловича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

- старшего матроса Кисорца Александра Степановича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

- старшего матроса Компанийца Богдана Викторовича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- матроса Кочуланова Олега Игоревича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- солдата Куснежа Анатолия Франкевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- старшего матроса Поливача Мирослава Владимировича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- старшего сержанта Соснова Александра Викторовича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- матроса Трохимчука Максима Александровича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).



Медалью «За военную службу Украины» Зеленский наградил:

- сержанта Компанийца Сергея Сергеевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- матроса Микитюка Виталия Владимировича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- старшего лейтенанта Омелина Артема Андреевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- старшего сержанта Томища Юрия Юрьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

- сержанта Цигагенко Александра Геннадьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).

Медалью «Защитника отечества» Зеленский удостоил штаб-сержанта Онишкевича Ивана Анатольевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).