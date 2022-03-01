Николаевские предприниматели передали партию автомобилей и медикаментов на нужды области

В субботу, 26 марта, небезразличные предприниматели города-героя Николаева доставили и передали на волонтерских началах партию автомобилей для нужд военной администрации области и города.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Помимо этого была предоставлена ​​помощь от польских друзей Николаевщины и выходцев из Украины в виде широкого спектра медикаментов и медицинского оборудования европейского производства.

Организатор волонтерской акции Виталий Лозенко отметил, что главная цель, которую они перед собой поставили – это максимальное ускорение общей победы над российским оккупантом, который пытается захватить нашу Родину.

Предприниматели и небезразличные граждане города планируют и дальше продолжать свою волонтерскую деятельность.