Митрополит Епифаний заявил, что к ПЦУ присоединились десятки общин и монастырей Московского патриархата

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что на фоне вторжения россии многие парафии и монастыри Московского патриархата переходят в ПЦУ.

Об этом он написал в Twitter.

«Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины», - написал он, добавив, что дверь Православной церкви Украины открыты для всех.

Отметим, что митрополит Епифаний с начала полномасштабной войны неоднократно призывал «архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, находящихся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины».