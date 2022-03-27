«рф сама делает всё, чтобы на территории Украины состоялась дерусификация и это ещё одно проявление ее самоубийственной политики», - Зеленский

россия сама делает всё, чтобы на территории Украины состоялась дерусификация, так как сейчас люди сами будут уходить от русского языка, потому что русский язык будет ассоциироваться только с преступлениями оккупантов.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе, с нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. Теперь вы – российские оккупанты, эту проблему создаёте. Это вы делаете всё, чтобы наши люди сами уходили от русского языка, потому что русский язык будет ассоциироваться только с вами, с этими взрывами и убийствами, с вашими преступлениями», - сказал Зеленский.

При этом Зеленский рассказал о том, что на оккупированных территориях появились призывы не бояться говорить на русском языке.

«Это вы депортируете наших людей, вы травите наших учителей, заставляя повторять их всё за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы выставляете на оккупированных территориях (сегодня появились) бигборды с призывами не бояться говорить на русском языке. «Не бойтесь говорить». Просто подумайте, что это значит», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что русский язык, наравне с украинским, всегда был частью повседневной жизни восточной части Украины, добавив, что реакцией на превращение мирных городов в руины, станет дерусификация.

«Русский язык всегда был частью повседневной жизни, как и украинский, на востоке нашего государства, там, где сегодня вы превращайте мирные города в руины. Россия сама делает всё, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете за одно поколение и навсегда. Это ещё одно проявление вашей самоубийственной политики», - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Президент Зеленский заявил, что Украина не будет выполнять ультиматумы России