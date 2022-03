Украинцы за 6 часов собрали 30 миллионов гривен, за которые купят два БПЛА и закроют другие расходы военнослужащих

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что сбор средств на беспилотный комплекс для украинских военнослужащих, противостоящих российским оккупантам, удалось закрыть за 6 часов.

Об этом он сообщил в Facebook.

Притула отметил, что 25 марта в 19:00 он обратился за помощью для приобретения крутого комплекса БПЛА, «который станет очень заметным в работе одной из наших механизированных бригад». Бюджет приобретения в гривневом эквиваленте был в районе 16 миллионов гривен. Производитель дал два дня на бронь комплексов, поэтому сбор средств необходимо было провести очень оперативно.

«Сегодня в 1 ночи, я констатировал тот факт, что необходимая сумма собрана. ЗА 6 ЧАСОВ!!! Тот случай, когда хроническая бессонница была заменена счастливым сном! Сегодня с утра я сначала подтвердил партнерам факт приобретения комплекса. Затем обновил информацию по счетам… И заказал еще один комплекс БПЛА отечественного производства ПД-2, когда-то показывавший вам у себя на странице в ноябре прошлого года. Это очень большое счастье, что он был в наличии! И очень большая благодарность компании-производителю, еще вчера вышедшим с предложением!!!» - заявил он.

Также Сергей Притула отметил, что благодаря пожертвованиям украинцев удалось приобрести не только комплекс, на который собирали средства, но еще один, который усилит украинские ССО и, что тоже важно, для которого уже готов экипаж управления.

«Стоимость приобретения – 360 000$! Короче говоря, когда я свел в кучу все поступления с карты и пейпала, я смог еще в первой половине дня перебросить на счет фонда 30 миллионов гривен, которых хватит на проплату завтра этих двух комплексов БПЛА и еще будет сверху на другие текущие расходы», - написал Притула.

«Несмотря на все богатство украинского языка, мне сейчас крайне трудно найти в синонимическом ряду правильные слова, чтобы выразить благодарность, которую я чувствую! Я бы очень хотел обнять каждого из Вас! Но вместо моих объятий, Вас будет, вскоре, согревать информация в новостных выпусках о том, как наша арта жжет российские колонны и позиции! И вы будете знать, что приложились к этому! Если вы вчера распространили мое сообщение с просьбой о помощи, то распространите сегодня и это сообщение, чтобы не осталось тех, кто думает, что есть какие-то задачи, которые нам не плечу!!! Орки будут уничтожены! Мы выстоим! Работаем, господа! Слава Украине!» - резюмировал он.

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

ЄВРО UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу «Благодійна допомога»

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01



https://zaxid.net/news/