Кабмин приравнял бронежилеты и каски к гуманитарной помощи

Кабинет Министров принял постановление, которое приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

Отныне, чтобы ввезти на территорию Украины каски и бронежилеты, достаточно заполнить только один документ – декларацию.

«Всю бюрократию сняли, сделали все возможное, чтобы наши волонтеры, очень мотивированные помогать военным, сделали это очень быстро и, главное, вовремя», - отметил министр.

Также была упрощена процедура ввоза в Украину переносных радиостанций негражданского назначения, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров негражданского назначения, биноклей, монокуляры и других оптических труб, магниферов, увеличителей негражданского назначения, коллиматорных прицелов, прицелов негражданского назначения, тепловизоров и.