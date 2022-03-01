В Николаеве на маршруты вышел коммунальный и частный транспорт

В воскресенье, 27 марта, в Николаеве курсирует 111 единиц транспорта.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Маршруты троллейбусов:
№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом);
3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (без берега);
№4 Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.
Маршруты трамваев:
№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская");
№3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
№6 (Промзона – Центральный рынок);
№11 Центральный рынок - 10-я Военная.
Маршруты автобусов:
6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района);
6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет).
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 62, 75, 82, 86, 89
Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.