В Николаеве на маршруты вышел коммунальный и частный транспорт

В воскресенье, 27 марта, в Николаеве курсирует 111 единиц транспорта.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

№2 Железнодорожный вокзал "Николаев-Пассажирский" - м/н Намыв (с берегом); 3-я Военная – Большая Морская – Пушкинское кольцо – микрорайон Намыв (без берега); №4 Станция «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 6-я Слободская"); №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); №6 (Промзона – Центральный рынок); №11 Центральный рынок - 10-я Военная.

Маршруты автобусов:

6-я Слободская – Универсам (администрация Корабельного района); 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет).

Частные перевозчики

№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 62, 75, 82, 86, 89

Обращаем внимание, что при движении транспорта учитываются сигналы тревоги, поэтому возможны изменения в графике движения.