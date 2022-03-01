Гендиректор «Ашан», несмотря на призыв Зеленского, отказался уходить с российского рынка из-за войны в Украине

Генеральный директор французской сети супермаркетов «Ашан» Ив Клод ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского уйти с российского рынка. Компания не намерена выполнять эту просьбу.

Об этом гендиректор Auchan Retail International заявил в интервью Journal du Dimanche.

«Самое главное для нас - сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии - продолжать кормить население этих двух стран (россии и Украины, - ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения», - заявил Клод.

Он отметил, что в случае ухода компании из рф без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% сотрудники и акционеры. По словам Ив Клода, в России работает 231 физический магазин, а также интернет-магазин, а в Украине - 43 магазина.

«Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещали и нанимали в другом месте», - заявил представитель Ашана.

Также он подчеркнул, что компания помогает украинским беженцам. По его словам, компания предоставила более 2 300 тонн продуктов питания, 50 тысяч гигиенических наборов и пожертвовала более 2 миллионов евро. Также часть акционеров решили направить часть дивидендов на помощь беженцам.