В Гумштабе Николаевщины распределяют медикаменты для нуждающихся – лекарства присылают из всей Европы

Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ «Світлі справи») ежедневно распределяет и отправляет лекарственные средства украинским военным, в больницы и местным жителям.

Об этом сообщают в штабе.

В штабе работает настоящий «фармацевтический батальон».

«Девушки и парни самоотверженно работают с утра до вечера, чтобы отсортировать и систематизировать тысячи лекарственных препаратов, которые направляют в Николаевскую область волонтеры и меценаты из разных уголков Европы» - пишут в штабе.

Николаевскую область обеспечивают лекарственными средствами, поэтому граждане могут получить то, в чем нуждаются.

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