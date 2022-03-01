Из зоны боевых действий на запад Украины эвакуировали уже 89 предприятий

В рамках программы эвакуации из зоны боевых действий из разных регионов Украины в западные области уже переместили 89 предприятий.

Об этом написал главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram.

«Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено», – написал Гетманцев.

Из этого количества предприятий 47 уже работают.

В целом по состоянию на 27 марта власти получили 1120 заявок от компаний, 368 из них уже переданы на транспортировку.

Нардеп напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке.

Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.