Россия больше не имеет железнодорожного сообщения с ЕС

Финляндия отменяет железнодорожное пассажирское сообщение со рф, после чего у россии не останется железнодорожного сообщения ни с одной из стран ЕС.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

В воскресенье, 27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, Финляндия.

«Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, желавшие уехать из России, успели покинуть страну», - сообщил Старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Финляндия также приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки из россии.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ возвращает платный проезд на часть направлений.